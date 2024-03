Renzi, se si dimette Santanché lo faccia anche Delmastro

ROMA, 25 MAR - "Leggo che la ministra Santanchè potrebbe dimettersi se rinviata a giudizio. La mia opinione politica su Daniela Santanchè come su molti ministri del Governo Meloni è un'opinione negativa: se si dimettono per ragioni politiche fanno benissimo a farlo. Se però le dimissioni si collegano al rinvio a giudizio - e pare che ci siano richeste da Fratelli d'Italia - ho una piccola domanda per FDI. Perché deve dimettersi Santanchè per un possibile rinvio a giudizio e non deve dimettersi Delmastro già rinviato a giudizio? Questo atteggiamento di due pesi e due misure è il tipico atteggiamento grillino". Lo scrive nella e news il leader di Iv Matteo Renzi.