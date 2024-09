Renzi, in Liguria rottura definitiva

ROMA, 28 SET - "È una rottura definitiva in Liguria. In Liguria siamo fuori dalla campagna elettorale". Lo ha detto Matteo Renzi arrivando all'assemblea di Iv a Roma. A fare una lista, ha aggiunto Renzi, "non facciamo più in tempo, ce l'hanno detto all'ultimo minuto, altrimenti lo avremmo fatto. Quindi, che vinca il migliore tra Bucci e Orlando o che perda il peggiore, dipende dai punti di vista"