Renzi, 'il progetto per la lista Stati Uniti d'Europa va avanti'

ROMA, 02 APR - "Il progetto per costruire la lista "per gli Stati Uniti d'Europa" va avanti". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nella sua Enews. "Chi non ha voglia di criticare o comunque desidera dare una mano ci aiuti! Il progetto è troppo importante - prosegue Renzi -. E per ogni parlamentare europeo che prendiamo noi è un posto in meno per i candidati Meloni, Salvini, Conte, Schlein. Più portiamo a Strasburgo nostri candidati, meno ci vanno sovranisti e populisti", aggiunge il senatore, annunciando: "Nelle prossime ore inizieremo ad accogliere in Italia Viva alcuni riformisti che lasceranno altri partiti. Questo a dimostrazione del fatto che mai come in questo momento il nostro progetto è attrattivo", sottolinea ancora.