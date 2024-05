Renzi, il governo non fa nulla, solo annunci

ROMA, 13 MAG - "Il governo continua a non fare nulla ma a fare annunci su tutto". Lo afferma Matteo Renzi nella sua e-news. "Sul reddito delle famiglie i dati smentiscono di nuovo Giorgia Meloni. Con lei la situazione sta peggiorando come le avevo detto in Aula mentre lei utilizzava dei dati sbagliati per sostenere che la realtà fosse bellissima". Renzi rivendica poi le misure scelte a suo tempo, come il bonus 80 euro, e critica la premier sul tema degli aiuti alle famiglie: "Ieri Meloni ha fatto una bella intervista a Diletta Leotta parlando del suo ruolo di mamma. Posso dirlo? Mi è piaciuto ascoltarla. Se ho una critica però non è sulla Giorgia madre ma sulla Meloni Premier: cosa sta facendo per la natalità? Per le mamme? Da quando c'è Meloni il potere di acquisto delle famiglie è indebolito e l'Iva sui prodotti per l'infanzia è aumentata. La libertà di scegliere di poter conciliare carriera e maternità, o scegliere liberamente fra l'una e l'altra, di cui parla e che mi trova d'accordo, partono da azioni concrete: per ora, non se ne vedono. Giorgia da Leotta è una bravissima influencer. Meloni a Chigi non porta a casa risultati. Giorgia piace, ma qualcuno ha il coraggio di dire che Meloni non funziona?", conclude.