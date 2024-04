Renzi corre alle Europee ma all'ultimo posto in 4 circoscrizioni

ROMA, 30 APR - "Matteo Renzi si candiderà all'ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto. Tutti i candidati della Lista Stati Uniti d'Europa si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al Parlamento europeo. E ora tuffiamoci nella campagna elettorale, sfidando sovranisti e anti europeisti nel nome degli Stati Uniti d'Europa". Lo scrive in una nota la leader di Più Europa Emma Bonino.