ANCONA, 20 MAG - "Coalizione delle destre: è una 'roba' che non sta in piedi dal punto di vista politico perché vuol dire distruggere l'Europa, ma è una 'roba' che non sta in piedi nemmeno dal punto di vista matematico, non avranno mai la maggioranza". Lo ha detto Matteo Renzi dopo un incontro con militanti e simpatizzanti di Italia Viva a Loreto.