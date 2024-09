Renzi, centrosinistra? Se la linea è di Travaglio noi fuori

ROMA, 03 SET - "Centrosinistra: guida Elly Schlein o guida Marco Travaglio? In queste settimane abbiamo tolto tutti gli alibi dal campo, sparecchiato la tavola da tutti i pregiudizi e fatto un lavoro faticoso ma certosino per impostare il futuro. Adesso la partita è semplice: se la linea nel centrosinistra la dà il Pd con Elly Schlein - nessuno metta veti, si costruisca un'alternativa al governo Meloni/Salvini - noi ci stiamo e siamo decisivi. Se la linea nel centrosinistra la dà il Fatto Quotidiano con Marco Travaglio - veto contro il centro, si riavvicinino i grillini alla destra - noi non ci stiamo". Lo scrive nella sua enwes Matteo Renzi.