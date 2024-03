Renzi, a Iv meno consenso di 10 anni fa? Miracolo che siamo vivi

ROMA, 13 MAR - "Quando ci dicono: "eh ma rispetto a dieci anni fa avete meno consenso", dite loro che è già un miracolo se siamo ancora politicamente vivi. Perché ci vogliono le spalle larghe per sopportare quello che abbiamo sopportato noi. Credetemi, ci vuole un bel carattere". Lo scrive sulla sua E-News il leader di Iv, Matteo Renzi, con un chiaro riferimento alla vicenda Consip, ma chiedendo di mettersi "al lavoro per la campagna elettorale alle Europee". Iv, sottolinea, è "l'unico presidio garantista di questo Paese. Siamo gli unici ad avere il coraggio di dire quello che pensiamo ed è per questo che certe trasmissioni non ci invitano mai o certe redazioni non perdono l'occasione per attaccarci, attaccarci, attaccarci". "Siamo forti e fortunati - aggiunge - perché i veri problemi della vita sono altri: chi ha un figlio malato o ha perso un proprio caro in un incidente stradale sa che un'aggressione giudiziaria è niente rispetto a eventi del genere. Dunque non mi lamento e anzi abbraccio i tanti che stanno davvero male".