Relazione Asl, 'Margaret non fu subito rianimata'

ROMA, 17 NOV - "L'edema cerebrale e l'esame neurologico di Margaret Spada era incompatibile con una corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell'intervento del 118". E' quanto si legge nella relazione della Asl sul percorso clinico-assistenziale di Margaret Spada morta dopo un intervento al naso. Arrivata al pronto soccorso del Sant'Eugenio i medici si rendono conto, "eseguita la TC dell'encefalo e del torace, nonché l'esame neurologico", che "i dati riportati in anamnesi non erano concordanti con la gravità del quadro clinico". In particolare "la TC documentava un gravissimo edema cerebrale...motivo per cui si è deciso di sottoporla ad ipotermia terapeutica anche per controllare l'imponente edema cerebrale". La verifica radiodiagnostica, inoltre, documentava "una polmonite ab ingestis" e si è trasferita "la paziente in Terapia Intensiva, ove si effettuava una toilette broncoscopica e la truzione di bronchi secondari e terziari da materiale alimentare". Margaret, nonostante dovesse essere sottoposta ad autopsia, mangiò un panino prima dell'intervento non avendo ricevuto, secondo quando si apprende, indicazioni contrarie.