Registi al bando, "Dedicato al coraggio delle donne iraniane"

BERLINO, 16 FEB - Impedita dal regime di Teheran di assistere alla prima mondiale del loro film a Berlino, una coppia di registi iraniani hanno colto l'occasione per perorare attraverso una ribalta internazionale la libertà delle donne nella repubblica islamica. Gli autori di "My Favourite Cake", Maryam Moghaddam e il compagno Behtash Sanaeeha, in corsa per l'Orso d'Oro, hanno inviato venerdì un messaggio da Teheran al Festival internazionale del cinema di Berlino: "Dedichiamo liberamente e con orgoglio la prima di questo film alle donne libere e coraggiose del nostro Paese, che sono sempre state in prima linea nelle lotte sociali e nei cambiamenti, e che stanno cercando di abbattere il muro delle credenze false, obsolete e fossilizzate, e che si sacrificano per la libertà", hanno scritto nel messaggio letto dalla loro attrice protagonista Lily Farhadpour. Ritenendo che le rigide norme che regolano la produzione cinematografica in Iran impediscano loro di mostrare la realtà della società, i registi di 54 e 43 anni, hanno detto di voler "ritrarre la vera immagine delle donne iraniane, che sono state bandite dal cinema iraniano dalla rivoluzione islamica". "Accettiamo le conseguenze", hanno aggiunto. Il duo aveva già presentato a Berlino il loro precedente film ("Le Pardon", 2021), vietato in Iran.