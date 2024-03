Regioni, su tagli a sanità c'è ricognizione Ministero Salute

ROMA, 20 MAR - "Come Regioni abbiamo appreso che il Ministero della Salute farà una ricognizione i cui risultati saranno resi noti tra pochi giorni. Ricordo che il taglio riguarda il comparto 'Ospedale sicuro' per lavori antisismici e antincendio, che sono già in cantiere quindi non possono essere pagati con soldi che non ci sono ancora o non sono ancora esigibili. E questo per le Regioni è un problema, sono risorse in meno, lo dice anche la Corte dei Conti". Lo dice all'ANSA il coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni Raffaele Donini sul taglio di 1 miliardo e 266 milioni del programma 'Ospedale sicuro'. "Penso che nel giro di qualche giorno la ricognizione si farà e noi Regioni daremo la massima collaborazione, però è chiaro - ribadisce Donini - che si tratta di un taglio, politicamente ed economicamente non si può che definirlo così. Abbiamo lanciato questo allarme perché tutte le regioni la pensano allo stesso modo. Vorrei - conclude l'esponente della Conferenza delle Regioni - che si capisca bene l'entità del problema perché dalla lettura del decreto non mi sembra sia stata compresa".