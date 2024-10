Regione Piemonte, quasi 70 milioni a sostegno del sistema neve

TORINO, 18 OTT - Il Piemonte stanzia quasi settanta milioni per supportare il sistema neve, una cifra senza precedenti per il comparto dello sci invernale. È quanto la Regione mette a disposizione dell'industria dello sci con il bando neve, approvato questa mattina dalla giunta regionale e nel quale una quota a parte, circa 10 milioni, andrà a sostegno degli impianti che saranno utilizzati per le Universiadi 2025, che si svolgeranno a Torino e in altre cinque località della provincia dal 13 al 23 gennaio. "In questi anni abbiamo sostenuto il sistema neve con risorse importanti sia per quanto riguarda gli investimenti sia per l'innevamento. Con questa nuova dotazione di quasi 70 milioni sosteniamo lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani, secondo un piano di sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica" dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Il bando conferma l'attenzione che la Regione Piemonte da sempre dedica all'industria della neve, una delle voci più importanti della nostra economia" aggiunge l'assessore allo Sviluppo della Montagna e al sistema Neve Marco Gallo. Il bando prevede sei diversi tipi di intervento: potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, acquisto di mezzi battipista, installazione di nuovi sistemi di controllo degli accessi, realizzazione di snow park, revisioni generali, dismissione di impianti di risalita non più utilizzati. Una misura, quest'ultima, che per la prima volta consentirà di imprimere una svolta importante nel segno della tutela ambientale in stazioni dove da decenni si segnalano impianti dismessi. Destinatari delle risorse che verranno erogate tramite bando le Province e la Città metropolitana di Torino, i Comuni, le Unioni di Comuni e le associazioni tra enti costituite specificatamente per partecipare alla gara. La somma per contributi in conto capitale a fondo perduto sarà destinata per il 95% agli investimenti per lo sci di discesa e per il rimanente 5% allo sci di fondo tenendo conto del fatturato complessivo delle stazioni sciistiche del Piemonte, che sono oltre 50 con 1.350 chilometri di piste e 14 snowpark.