Regione Liguria, lunedì annuncio ufficiale nuova giunta

GENOVA, 15 NOV - L'annuncio ufficiale della formazione della giunta "sarà lunedì pomeriggio alle 18, ma i nomi resteranno riservati fino a quel momento. Voglio conferme scritte da partiti e assessori coinvolti". Lo ha detto nella serata di ieri il governatore Marco Bucci al termine della riunione per la formazione della giunta. "Abbiamo risolto la questione savonese - ha detto -. Per quanto riguarda la presenza femminile, è garantita. Gli assessori saranno sette, come già detto, e tre regioni hanno richiesto un aumento del numero di assessori durante la conferenza Stato-Regioni. Continueremo a lavorare su questo, con una richiesta formale sia al governo che al Parlamento". Concordati il nome del presidente del Consiglio regionale e gli altri incarichi: "i partiti si sono mostrati disponibili e siamo tutti in sintonia". Se non ci saranno cambiamenti, il team sarà composto da Marco Bucci (presidente), Marco Scajola (vicepresidente), Massimo Nicolò, Giacomo Giampedrone, Simona Ferro, Luca Lombardi, Alessio Piana e Stefano Mai.