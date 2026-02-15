Giornale di Brescia
Referendum, Crosetto 'non scelta politica ma terzietà magistrati'

ROMA, 15 FEB - "Non è una scelta politica partitica quella che riguarda questo Referendum ma la scelta sull'imparzialità, la terzietà e la responsabilità del potere giudiziario. Quali dei due ordinamenti, quello attuale e quello che nascerebbe con la nuova riforma, tutela di più la libertà del magistrato da ogni tipo di pressione e potere, sia esterno che interno e la certezza dei cittadini di non subire soprusi e di avere giustizia? Questa la domanda da porsi ed alla quale dare risposta con il voto. Per questo la cosa più importante è invitare tutti a partecipare, spiegando l'importanza, la rilevanza per il futuro". Così il ministro Guido Crosetto.

ROMA

