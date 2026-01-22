Raro ibis ferito a fucilate nel Pescarese, 'operato con successo'

PESCARA, 22 GEN - È stato operato "con successo" da Gianmaria Antonazzo nell'Ambulatorio Veterinario Vestina un giovane Ibis eremita ferito da una fucilata a Penne, nel Pescarese. L'intervento chirurgico, "delicato e difficile, ha avuto successo grazie alla tempestività e alle buone condizioni fisiche dell'esemplare recuperato a poche ore dall'abbattimento". Lo fanno sapere, in una nota, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Comune di Penne, la Riserva naturale regionale Lago di Penne e la Cogecstre. L'ibis ferito è stato trovato in un pollaio dove probabilmente cercava il suo compagno di viaggio. Due, infatti, gli esemplari avvistati in zona nei giorni scorsi. È stato un "cittadino consapevole", ieri, a portarlo al Cras Lago di Penne, che "si è subito attivato portando il giovane esemplare in uno studio veterinario specializzato che ha subito rilevato la rottura dell'omero all'altezza della cintura scapolare e ha effettuato un delicato intervento chirurgico per tentare di restituire all'ala le migliori funzioni per permettere all'Ibis di tornare a volare". La radiografia ha confermato la "presenza di numerosi pallini da caccia nel corpo del rarissimo animale protetto". Sono stati allertati i Carabinieri forestali del Nucleo Cites, che si occuperanno delle indagini sul "folle atto di bracconaggio", cercando anche di "verificare se l'altro esemplare inseparabile Ibis, di nome 'Coccole', con l'anello numero 751, sia riuscito a sopravvivere". Il bracconaggio, sottolinea il presidente del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra, è "una delle minacce più gravi per la sopravvivenza della specie" e "la caccia illegale rappresenta una perdita significativa di animali reintrodotti nella natura". Per l'assessore all'Ambiente del Comune di Penne, Nunzio Campitelli, "questi atti indecenti sono un crimine contro la biodiversità", mentre "si sollecitano misure legali più efficaci per contrastare il fenomeno distruttivo contro un patrimonio naturale indisponibile dello Stato". L'ibis eremita (Geronticus eremita) abitava vaste aree dell'Europa meridionale, del Nord Africa e del Medio Oriente. Oggi sopravvive solo grazie a piccoli nuclei residui e a complessi progetti di conservazione. È in pericolo a causa di "una caccia, il bracconaggio, scellerata e inutile, e dei disturbi nei siti di nidificazione, che hanno causato un declino drammatico, portando la specie sull'orlo dell'estinzione. "Negli ultimi decenni - conclude la nota - l'Ibis eremita è diventato un emblema della biodiversità più minacciata".