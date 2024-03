Rapinata Sonia Bruganelli, strappato orologio dal polso

ROMA, 02 MAR - Momenti di paura ieri per Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, rapinata mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina, in zona Roma nord. Uno scooter con due persone a bordo si è avvicinato e il passeggero le ha strappato l'orologio di valore che aveva al polso. La notizia è stata pubblicata dal Messaggero. Bruganelli ha presentato denuncia ai carabinieri. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.