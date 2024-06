Rapina nel parcheggio di un hotel a Roma, un ferito grave

ROMA, 26 GIU - Spari nella notte nel parcheggio di un hotel in via dell'Oceano Pacifico in zona Eur, quartiere periferico di Roma. Due i feriti, di cui uno grave. Sul posto è intervenuta la polizia. A quanto ricostruito, si tratterebbe di una rapina finita male. Ad avere la peggio è stata la vittima della rapina, un 55enne colpito all'addome. L'altro, un rapinatore 47enne noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito da un colpo di pistola alla gamba e non è in gravi condizioni. Da chiarire la dinamica. Indaga la Squadra mobile di Roma.