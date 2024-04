Rapina in villa imprenditore a Roma, bottino da 300mila euro

ROMA, 09 APR - Momenti di paura ieri sera per un imprenditore 59enne a la moglie, rapinati in casa in zona Aurelia a Roma. Intorno alle 23, una banda di 6 o 7 rapinatori, a volto coperto e armati di pistole e bastoni, hanno fatto irruzione nella loro villa minacciando il domestico che stava rientrando. Hanno costretto l'imprenditore ad aprire la cassaforte rubando contanti, orologi e gioielli. Poi, dopo aver fatto disattivare l'allarme, sono scappati con il bottino del valore di circa 300mila euro. Non ci sono feriti. Sulla vicenda indaga la polizia.