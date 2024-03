Rapina in gioielleria a Roma, portati via 20 orologi

La polizia all'esterno del locale in cui è avvenuto l'omicidio, Roma, 14 gennaio 2023. Una donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a Roma dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto in un ristorante in via Amelia, nel quartiere Appio Latino. L'uomo, poi arrestato dalla polizia, è un romano di 57 anni, guardia giurata, che inizialmente avrebbe cercato di avere un chiarimento con la donna in un tentativo di riconciliazione. Aveva perciò raggiunto il locale dove lei stava cenando con il fratello, quando è scoppiata la lite e fuori dal locale l'ha uccisa. L'uomo, che era fuggito, è stato raggiunto dalle volanti della polizia e arrestato a Fidene, alla periferia nord della capitale. ANSA/ CECILIA FERRARA