'Randi Ingerman ingannata', la sua ex avvocata va a processo

MILANO, 05 DIC - E' stata mandata a processo, con le accuse di patrocinio infedele e falso in atto pubblico, l'avvocata Serena Grassi, imputata per aver ingannato più volte, tra il 2020 e il 2022, l'attrice ed ex showgirl Randi Ingerman "facendole credere", anche creando "provvedimenti giurisdizionali falsi", di aver avviato o addirittura vinto alcune cause, che in realtà o non esistevano proprio o erano state perse. Lo ha deciso stamani la gup di Brescia Federica Brugnara, che ha disposto il rinvio a giudizio nel procedimento in cui sono parti civili la stessa Ingerman, rappresentata dal legale Davide Steccanella, e la giudice milanese (da qui la competenza di Brescia) Adriana Cassano Cicuto, assistita dall'avvocato Andrea Del Corno. L'imputata, infatti, avrebbe fatto passare la giudice e anche una collega, Zenaide Crispino, ignare di tutto, come firmatarie di provvedimenti in realtà taroccati. E il pm di Brescia Giovanni Tedeschi nei mesi scorsi aveva chiesto il rinvio a giudizio per l'avvocata 44enne. In un caso, tra l'altro, l'avvocata, secondo le accuse, avrebbe fatto credere ad Ingerman che aveva avuto ragione in un procedimento contro una banca per una somma totale di "277mila euro" e in un'altra occasione le avrebbe detto di aver presentato "un ricorso all'Inps" o anche "di essersi costituita in giudizio" contro una clinica, che aveva assistito l'attrice, anche ex protagonista di famosi spot pubblicitari, per problemi personali. Il processo inizierà il 7 marzo davanti al giudice monocratico della prima sezione penale di Brescia.