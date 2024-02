Rai, Nello Scavo, Salvatore Merlo tra vincitori del premio Agnes

ROMA, 26 FEB - La Rai nell'anno della doppia ricorrenza (100 anni della radio e i 70 anni della televisione), l'Associazione Stampa Estera, l'inviato speciale di Avvenire Nello Scavo e il vicedirettore del Foglio Salvatore Merlo, la fiction Rai Un Professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi sono alcuni dei vincitori della XVI edizione del premio Agnes, il premio internazionale di giornalismo e informazione. La giuria presieduta da Gianni Letta ha decretato i vincitori che saranno premiati in una cerimonia - promossa dalla Fondazione Biagio Agnes - in programma a Roma, in Piazza del Campidoglio, venerdì 21 giugno e sarà condotta, come ormai da tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano. Questi tutti i vincitori a cominciare alla Rai cui è stato assegnato il Premio Radio-Tv per proseguire con ll'Associazione della Stampa Estera in Italia cui va il Premio Stampa Estera. Vincono il Premio Carta Stampata l'inviato speciale di Avvenire, reporter internazionale, cronista giudiziario Nello Scavo e Salvatore Merlo, giornalista parlamentare e vicedirettore del Foglio. Tra filosofia e sentimenti il Premio Fiction va alla serie Rai Un professore, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Il Premio Divulgazione Scientifica va a Barbara Carfagna, conduttrice del programma di Rai 1 Codice La vita è digitale. Il Premio Generazione Digitale - Podcast è stato assegnato a Justine Bellavita e a Mia Ceran per il podcast di Will Media The Essential. Si aggiudica il Premio Informazione Culturale lo storico Francesco Perfetti. Allo scrittore Giulio Leoni il Premio Saggista e Scrittore per il libro: Mameli. Premio Giornalista Scrittore a Federico Rampini per il suo ultimo lavoro La speranza africana. A Officina della Comunicazione il Premio Documentari Culturali. Il Premio Giovani Giornalisti è stato assegnato a Francesco Bechis, classe 1995, cronista politico del quotidiano Il Messaggero. La cerimonia di premiazione si svolgerà alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.