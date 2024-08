Ragazzino morto in canoa, chiesto processo per otto persone

GENOVA, 10 AGO - La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per i due istruttori e sei vigili del fuoco che intervennero a gennaio 2023 a Chiavari (Genova) per provare a salvare Andrea Demattei, lo studente di 14 anni rimasto incastrato con la sua canoa nel fiume Entella durante una sessione di allenamento e morto due giorni dopo al Gaslini per i danni causati dalla grave ipotermia. Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha archiviato la posizione di tre pompieri: sono quelli della centrale operativa di Genova che sostanzialmente presero la chiamata di soccorso. Il giudice Carla Pastorini ha fissato al 7 novembre l'udienza preliminare al termine della quale si deciderà se mandare gli otto a processo o meno.