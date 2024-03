Ragazzina trovata morta nel letto, indagato medico ospedale

Medici in corsia in ospedale a Bari in una foto di archivio. E' cominciato questa mattina lo sciopero di 24 ore dei medici per protesta contro la manovra finanziaria del governo. Stop dal lavoro dei dirigenti medici,veterinari, sanitari e amministrativi e sit-in davanti a Montecitorio a mezzogiorno. A causa dello sciopero saranno sospesi 40 mila interventi chirurgici e non saranno effettuate migliaia di visite specialistiche e di prestazioni diagnostiche, come anche sibloccher?? tutta l'attivit?? veterinaria connessa al controllo degli alimenti. Resta garantita l'urgenza. ANSA/ LUCA TURI/ DBA