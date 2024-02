Ragazze contestano Stati generali della natività a Bologna

BOLOGNA, 20 FEB - "Ma quale Stato ma quale natalità, non ci avrete serve della riproduttività". È questo il testo dello striscione, firmato "La maleduccacion" che un gruppo composto da una decina di ragazze, con il volto coperto da un fazzoletto fucsia, ha mostrato all'esterno del palazzo della Regione Emilia-Romagna, dov'è in corso la tappa bolognese del Tour della natalità, organizzato dagli Stati Generali della Natalità e dalla Fondazione per la Natalità. La protesta, del tutto pacifica, è andata avanti alcuni minuti e al megafono si sono alternate alcune attiviste che hanno contestato la linea tenuta dall'incontro.