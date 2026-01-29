Ragazza di 19 anni scompare a Roma, ha il telefono spento da tre giorni

ROMA, 29 GEN - Preoccupazione per Azzurra Ferretti, una ragazza di 19 anni scomparsa dalla sera di lunedì a Roma. Il papà ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Tor Vergata che hanno avviato accertamenti. Della giovane non si hanno più notizie dalla tarda serata del 26 gennaio. Da quel momento il suo cellulare è irraggiungibile e l'ultima posizione localizzata sarebbe in zona via Palmiro Togliatti. Dalle prime informazioni raccolte dai familiari della 19enne, che già in passato si sarebbe allontanata da casa, sembra abbia trascorso la serata precedente dal fidanzato con cui avrebbe avuto una discussione e la mattina della scomparsa sarebbe andata dalla nonna. I genitori si sono anche rivolti alla trasmissione 'Chi l'ha visto?'.