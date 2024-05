Ragazza denuncia violenza sessuale in Pronto soccorso, un fermo

LODI, 30 MAG - Un magazziniere di 28 anni, italiano incensurato residente nel Lodigiano, è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere dai carabinieri, nelle scorse ore, perché indiziato di violenza carnale su una paziente ventenne dell'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Milanese al confine con il Lodigiano. A denunciarlo, martedì mattina subito dopo il fatto, era stata la giovane che sostiene di essere stata abusata su una barella in uno degli ambulatori del pronto soccorso. L'uomo è stato interrogato dal Gip di Lodi e sostiene, invece, che si sia trattato di un rapporto pienamente consensuale. Per ora rimane, comunque, in carcere. Quando i carabinieri sono arrivati in ospedale, l'indiziato era ancora al pronto soccorso e dormiva. A raccogliere il primo allarme lanciato dalla vittima sono stati gli infermieri del reparto.