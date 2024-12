Raffiche oltre i 120 km/h, è allerta vento in Sardegna

CAGLIARI, 23 DIC - E' allerta in tutta la Sardegna per le raffiche di maestrale che stanno spazzando l'Isola, Col passare delle ore dalla costa occidentale e settentrionale sino alle zone di montagna i venti stanno raggiungendo valori medi sino a burrasca e raffiche fino a tempesta con punte tra i 98 e i 126 km/h. Nella notte le onde hanno superato 6 metri (mare grosso) nel mar di Sardegna. La protezione civile regionale ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate in vigore per tutta la giornata di oggi. Alcuni sindaci, tra i quali quello di Cagliari, hanno chiuso i parchi e i cimiteri cittadini. L'intensità del del vento inizierà a calare già questa sera, mentre il maestrale sta portando anche ad un abbassamento delle temperature (-4 sul Bruncuspina dove ha ripreso a nevicare, e sotto i 10 gradi a Cagliari). Qualche disagio si registra nei collegamenti marittimi da e per l'Isola: il traghetto Moby proveniente da Genova e diretto a Porto Torres è stato dirottato a Olbia, mentre per oggi è saltata del tutto la tratta tra Golfo Aranci e Porto Vecchio, in Corsica. I traghetti diretti a Carloforte, sin da sabato, stanno partendo e arrivando a Calasetta e non a Portoscuso.