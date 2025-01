Raduno estrema destra sarà vigilato, misure contro apologia

ROMA, 25 GEN - "Dopo aver preso atto dell'organizzazione di una riunione di esponenti di Forza Nuova ed altre compagini estremistiche europee, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, non sussistendo presupposti di legge idonei ad intervenire sulle modalità di svolgimento della riunione in luogo privato, è stato adottato un provvedimento teso ad evitare che, nelle fasi di afflusso e deflusso, si tengano comportamenti apologetici in violazione delle normative vigenti o offensive del sentimento della memoria". Lo si apprende dalla Questura di Roma in merito all'adunata di estrema destra in programma domani e ancora in cerca di una sede dopo il forfait dell'hotel che doveva ospitarla. "Non appena sarà noto il luogo di svolgimento dell'evento saranno predisposti adeguati servizi di osservazione e vigilanza" viene spiegato.