Quirinale lancia sito per gli 80 anni, "fai il tuo il video per la Repubblica"

ROMA, 24 MAG - "'Per me la Repubblica è…'. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica, posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social media". E' l'iniziativa lanciata dal Quirinale in occasione degli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno del 1946. "Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e completa, con il tuo pensiero, che cosa è per te la Repubblica. Che cosa rappresenta e ha rappresentato", si legge nella nota con cui il Colle lancia l'iniziativa. "Il sito dedicato - www.ivoltidellarepubblica.quirinale.it - è online e già c'è chi ha deciso di partecipare, realizzando un breve video con il cellulare, nel quale racconta cosa rappresenta la Repubblica a Ottant'anni dal referendum del 2 giugno del 1946. L'anniversario non può non essere anche, e specie per le nuove generazioni, un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana, sulla storia recente del nostro Paese. Tutti possono partecipare contribuendo al realizzare un archivio vivente di donne e uomini, di ogni età e regione che quotidianamente compongono i volti e le voci della Repubblica".