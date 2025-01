Quattordicenne circondata e molestata da compagni di scuola

REGGIO EMILIA, 19 GEN - Da tempo era nel mirino di un gruppetto di bulli, un gruppo di ragazzini di pochi anni più grandi di lei, ma la sera del 29 dicembre scorso mentre si trovava in un parco alla prima periferia di Reggio Emilia la banda dalle molestie verbali sarebbe passata a quelle fisiche, accerchiandola. La vittima, una ragazzina di 14 anni, sotto choc, riuscì a scappare e poi, confidandosi con la famiglia, denunciò l'accaduto. Tre dei presunti aggressori, dopo le indagini della Squadra mobile, sono stati identificati: compagni di scuola di 15 e 16 anni. Lo riporta la Gazzetta di Reggio Emilia. I tre sono indagati dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e devono rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale. Le indagini della Mobile proseguono per risalire all'identità di tutti i partecipanti all'aggressione. La 14enne ha raccontato di essere vittima delle persecuzioni del gruppo - non della sua classe - da mesi.