Putin, questione chiave riconoscere Donbass e Crimea russi

MOSCA, 27 NOV - Il riconoscimento legale della Crimea e del Donbass come territori russi, e non solo de facto, è "una questione chiave" che sarà discussa con una delegazione americana attesa la prossima settimana a Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato da Interfax. "Questo è un argomento dei nostri negoziati con gli Usa, ... una questione chiave", ha affermato Putin.