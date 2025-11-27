Giornale di Brescia
Putin, questione chiave riconoscere Donbass e Crimea russi

MOSCA, 27 NOV - Il riconoscimento legale della Crimea e del Donbass come territori russi, e non solo de facto, è "una questione chiave" che sarà discussa con una delegazione americana attesa la prossima settimana a Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato da Interfax. "Questo è un argomento dei nostri negoziati con gli Usa, ... una questione chiave", ha affermato Putin.

Argomenti
MOSCA

