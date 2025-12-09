Giornale di Brescia
Putin, 'il Donbass è territorio russo, è un fatto storico'

MOSCA, 09 DIC - Il Donbass è "territorio russo, questo è un fatto storico", ha affermato il presidente Vladimir Putin, citato da Ria Novosti. La Russia, ha aggiunto il capo del Cremlino, sta cercando di mettere fine a una guerra cominciata con un "colpo di Stato" a Kiev, nel 2014, ed è obbligata a farlo con mezzi militari. "Questo territorio è importante, è un nostro territorio storico, la Russia è stata creata in modo tale che questa terra è sempre stata parte della Russia", ha affermato Putin in riferimento al Donbass, intervenendo al Consiglio per lo sviluppo della società civile e i diritti umani.

  3. Ricarica la pagina se necessario