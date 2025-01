Putin celebra il Natale ortodosso con militari e loro famiglie

MOSCA, 07 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato la notte del Natale ortodosso insieme a militari impegnati nel conflitto in Ucraina e ai loro familiari nella chiesa di San Giorgio il Vittorioso sulla collina Poklonnaya a Mosca, nel Parco della Vittoria dedicato alla cosiddetta Grande guerra patriottica contro il nazismo, la Seconda guerra mondiale. Lo fa sapere il Cremlino, aggiungendo che successivamente il presidente si è recato alla cattedrale di Cristo Salvatore nel centro della capitale per fare gli auguri al Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa. "Su richiesta di Putin - aggiunge l'ufficio di presidenza - il Patriarca Kirill ha benedetto le croci pettorali per i comandanti dei gruppi di truppe che svolgono compiti particolarmente importanti nella zona del distretto militare settentrionale". Vale a dire nel conflitto in corso. "Nei giorni del Natale sentiamo chiaramente, con tutto il cuore, quanto siano importanti per noi le tradizioni paterne e familiari, tramandate di generazione in generazione", ha scritto Putin in un messaggio di auguri ai cristiani ortodossi.