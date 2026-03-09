Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Putin a Trump, avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare'

AA

ROMA, 09 MAR - La telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump è stata incentrata sull'Iran e l'Ucraina. Lo riferisce il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, citato dalla Tass. Nel colloquio durato "circa un'ora", aggiunge Ushakov, il presidente russo ha informato il tycoon sulla situazione lungo la linea di contatto, in particolare sulla "riuscita dell'avanzata delle truppe russe nell'est" dell'Ucraina che "dovrebbe incoraggiare il regime di Kiev a risolvere il conflitto attraverso i negoziati".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario