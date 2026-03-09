'Putin a Trump, avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare'

ROMA, 09 MAR - La telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump è stata incentrata sull'Iran e l'Ucraina. Lo riferisce il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, citato dalla Tass. Nel colloquio durato "circa un'ora", aggiunge Ushakov, il presidente russo ha informato il tycoon sulla situazione lungo la linea di contatto, in particolare sulla "riuscita dell'avanzata delle truppe russe nell'est" dell'Ucraina che "dovrebbe incoraggiare il regime di Kiev a risolvere il conflitto attraverso i negoziati".