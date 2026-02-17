Giornale di Brescia
Pusher ucciso da agente, altri quattro poliziotti indagati a Milano

MILANO, 17 FEB - Quattro agenti di Polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel 'boschetto' di Rogoredo durante un controllo antidroga. Vicenda per cui è già indagato per omicidio un altro poliziotto. Il pm Giovanni Tarzia, che coordina le indagini con il Procuratore Marcello Viola, ha notificato gli inviti a comparire ai nuovi indagati, che saranno interrogati nei prossimi giorni. La ricostruzione ha portato tra l'altro a ipotizzare anche un presunto ritardo nella richiesta di soccorsi.

