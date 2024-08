Punte di 38°C nel weekend e temporali di calore sparsi

ROMA, 23 AGO - Punte di 35°C al Nord e 38° C al Sud. Sarà un weekend caldo assolato e afoso quello in arrivo, anche se non mancheranno i temporali di calore. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la rimonta dell'anticiclone africano su tutto il Paese. "Ma il calore accumulato durante le ore centrali della giornata - spiega - favorirà lo scoppio di qualche temporale specie in montagna". È in arrivo poi da domenica sera una perturbazione che lambirà le nostre Alpi favorendo un aumento dell'instabilità al Nord Italia. Per oggi è previsto cielo sereno, salvo qualche temporale di calore su Alpi e Appennini e anche in Sicilia. Sabato 24 agosto il tempo sarà invece più stabile, con tanto sole ed afa, anche se avremo ancora dei rovesci di calore in montagna, in Sicilia e in parziale sconfinamento verso le pedemontane adriatiche del centro. Domenica 25 un fronte atlantico inglese lambirà le Alpi con possibili forti temporali sulle cime di confine e in particolare sulle Dolomiti nel pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature nel fine settimana si registreranno 37°C a Siracusa, seguita da Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni con 36°C. "In altre località più piccole - afferma Sanò - troveremo il termometro anche sui 38°C in Sardegna e in Sicilia con picchi molto alti non esclusi anche in alcune zone della Campania e dell'Abruzzo". Nel dettaglio - Venerdì 23: al nord: soleggiato e caldo salvo rovesci sui monti. Al centro: isolati rovesci pomeridiani sull'Appennino, sole e caldo altrove. Al sud: rovesci pomeridiani su Appennino e Sicilia, soleggiato e caldo. - Sabato 24: al nord: soleggiato e caldo, qualche temporale sulle Alpi. Al centro: sole e caldo. Al sud: sole e caldo. - Domenica 25: al nord: soleggiato e caldo, ma con qualche temporale più frequente su Alpi e Prealpi. Al centro: sole e caldo. Al sud: sole e caldo. - Tendenza: parziale cedimento dell'alta pressione con temporali sparsi, specie a ridosso dei rilievi.