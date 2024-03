Puntava pistola contro la cassiera, finanziere sventa rapina

NAPOLI, 21 MAR - Malgrado non fosse in servizio è entrato in azione e ha sventato una rapina a mano armata in un supermercato di Afragola, in provincia di Napoli: non ha esitato neppure un secondo il finanziere che, al termine di una colluttazione, ha disarmato il malvivente entrato nell'esercizio commerciale con una pistola in pugno e con il volto coperto da un passamontagna. Teneva l'arma puntata al volto di una cassiera ma l'ispettore è riuscito a neutralizzarlo sottraendogli la pistola. Il bandito è riuscito a fuggire grazie a un complice che lo attendeva all'uscita in sella a uno scooter di grossa cilindrata. Il finanziere ha continuato a inseguirli a piedi, nel traffico cittadino. Una pattuglia delle fiamme gialle è intervenuta sul posto per cautelare l'arma e individuare, con le altre forze di polizia, sotto il coordinamento della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i responsabili della tentata rapina.