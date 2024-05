Punito con mazze da baseball per bacio a ragazza, un arresto

MILANO, 30 MAG - Con altri quattro aveva percosso con delle mazze da baseball un peruviano di 27 anni che, giorni prima, avevano visto baciare una ragazza che conoscevano in una discoteca di Milano. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso del gip di Monza a carico di un 23enne, italiano di origini peruviane, incensurato, ritenuto vicino alla gang "Latin Kings" di Cologno Monzese. E' accusato di rapina e lesioni aggravate mentre i complici sono in via di identificazione. L'aggressione la sera dello scorso 8 gennaio, in via Piave a Vimodrone (Milano), dove l'uomo era stato 'punito' . L'arrestato avrebbe colpito per primo la vittima con un violento pugno allo stomaco e altri quattro l'avevano colpita alle spalle con mazze da baseball, una delle quali trovata spezzata sul posto. Poi l'avevano preso a calci e pugni rubandogli il cellulare. Il ferito, portato in ospedale, aveva avuto una prognosi di dieci giorni.