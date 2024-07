Pullman prende fuoco in una galleria dell'A12, nessun ferito

GENOVA, 15 LUG - Un pullman granturismo ha preso fuoco stamani poco prima delle 5 nella galleria 'Monte Quezzi', sulla A12 Genova-Livorno. L'autostrada in direzione levante è stata chiusa tra Genova Est e Genova Nervi per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Il tratto è stato riaperto poco prima delle 7. Non si registrano feriti: sul mezzo si trovavano infatti solo i due autisti che sono riusciti ad allontanarsi. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, due autobotti e il carro protezioni. Sul posto anche la polizia stradale, soccorsi inviati dal 118 e personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente vengono segnalati 5 km di coda tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi e 6 km tra Recco e Genova est in direzione Genova. Il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni grazie alla predisposizione di uno scambio di carreggiata. In corso le attività di ispezione e manutenzione necessarie all'interno della galleria Monte Quezzi, danneggiata durante l'incendio.