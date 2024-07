Pullman a fuoco in A12, riaperta galleria tra Genova Est e Nervi

GENOVA, 16 LUG - È stata riaperta a due corsie per senso di marcia la galleria 'Monte Quezzi' lungo l'autostrada A12 tra Genova Est e Nervi in seguito ai danni causati dall'incendio di un pullman all'interno del tunnel tra domenica e lunedì. Lo comunica Autostrade per l'Italia. "Nella notte appena trascorsa sono proseguiti i lavori per consentire di restituire al traffico tutte le corsie della carreggiata, grazie ai tecnici e alle maestranze di Aspi che hanno lavorato 24 ore su 24 per poter riaprire nel minor tempo possibile. - spiega la società - Un grande sforzo che ha visto impegnati su più turni di lavoro circa 20 tecnici, 80 operai, 50 mezzi tra piattaforme elevatrici, carrelloni, furgoni e mezzi speciali". Dopo aver eseguito i controlli visivi e strumentali della galleria, gli interventi hanno riguardato la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, il disgaggio delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato, la posa di reti in acciaio inox per oltre 70 metri quadri su un tratto di 150 metri di galleria, il lavaggio della volta e dei piedritti, il ripristino della pavimentazione stradale e il ripristino in provvisorio degli impianti di galleria attraverso l'installazione di un'illuminazione per circa 300 metri dal luogo dell'evento allo sbocco della galleria. Attualmente non si registrano disagi al traffico.