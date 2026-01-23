Giornale di Brescia
Provvedimenti per altre due docenti della scuola studente suicida

ROMA, 23 GEN - Non solo nei confronti della preside ma anche di altri due docenti - la vicepreside e la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano dell'Istituto superiore Pacinotti di Fondi, come anticipato da Repubblica - sono stati presi provvedimenti a seguito del suicidio di Paolo Mendico. La contestazione degli addebiti - riferisce all'ANSA il sindacato DirigentiScuola - è stata mandata alla preside prima dell'inizio della visita ispettiva, poche ore dopo il fatto, mentre alle due insegnanti è arrivata a ottobre, dopo l'accertamento ispettivo. L'Usr non fornisce dichiarazioni "data la pendenza di procedimenti penali in corso".

