Prove di evacuazione ai Campi Flegrei e c'è lieve scossa

NAPOLI, 12 OTT - Sono già molte le persone che si stanno registrando al punto di raccolta in via Antonino Pio, al Rione Toiano di Pozzuoli, a pochi passi dalla sede del Comune, per partecipare all'esercitazione 'Exe 2024' delle prove di evacuazione in caso di eruzione dei Campi Flegrei. Una giornata che è cominciata con una scossa registrata alle ore 6.54 di magnitudo 2.5. Nonostante ciò i cittadini hanno comunque raggiunto il punto di raccolta per partecipare alla simulazione dell'evacuazione. Sul posto è presente il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, personale delle forze dell'ordine, della Protezione civile e di diverse associazioni e si attende l'arrivo del Capo della Protezione civile nazionale, Fabio Cicliano.