Proteste in Messico contro il presidente Obrador

CITTÀ DEL MESSICO, 16 MAG - In Messico, più di 140 organizzazioni che compongono la Marea Rosa - movimento contrario al governo guidato dal presidente López Obrador e alla portabandiera del partito Morena, Claudia Sheinbaum, leader nei sondaggi - raduneranno i loro sostenitori domenica 19 maggio per chiedere voti a favore della candidata presidenziale Xóchitl Gálvez e degli altri alfieri della coalizione dell'opposizione. Sono previste manifestazioni nelle principali città del Paese con lo slogan "difendiamo la Repubblica". 'Marea Rosa', sostengono gli organizzatori, "è diventato il più importante movimento democratico degli ultimi anni in Messico" e chiede un "voto utile" a favore di Gálvez assicurando che i suffragi per il candidato del Movimento Cittadino non potranno rappresentare una vera concorrenza contro Morena.