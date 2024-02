Protesta trattori, traffico bloccato all'ingresso di Cagliari

CAGLIARI, 21 FEB - Nuova azione di protesta di agricoltori e pastori a Cagliari: bloccato il traffico con i trattori all'ingresso della città, all'altezza del porto e del presidio permanente davanti al varco Dogana. È un nuovo "strappo" legato verosimilmente alla richiesta di incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: per il momento non è stata data conferma di un appuntamento con la leader di Fratelli d'Italia che questa sera sarà a Cagliari per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra alla Fiera insieme con gli altri leader nazionali della coalizione di governo, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nei giorni scorsi i rappresentanti del movimento dei trattori erano stati ricevuti in Prefettura proprio in vista di un possibile incontro con la premier. Nessuna conferma, però. E allora via a nuove forme di protesta cominciate da ieri pomeriggio, con il blocco del traffico in via Roma. Oggi il bis all'ingresso della città.