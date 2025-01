Protesta studenti a Lecce contro Valditara 'sceriffo'

LECCE, 16 GEN - Un gruppo di un centinaio di studenti aderenti all'iniziativa dell'opposizione studentesca d'alternativa Osa- Lecce, Udu e Link sta manifestando con slogan e striscioni davanti al Liceo Classico Palmieri dove questa mattina è atteso l'arrivo del ministro Valditara per un incontro. La protesta è contro le iniziative del ministro 'sceriffo' come viene chiamato dai manifestanti e contro le repressioni attuate verso gli studenti in lotta. "Vogliamo un modello di scuola diverso - dicono - le nostre scuole cadono a pezzi, i soldi vengono spesi per le armi e non per la scuola, i nostri coetanei muoiono in alternanza scuola-lavoro, ma davanti a tutti questi problemi l'unica risposta del ministro e del governo Meloni è reprimere gli studenti, da Nord a Sud. A Roma Valditara costituisce il Ministero come parte civile contro le occupazioni degli studenti, e allo stesso modo a Lecce viene attaccato il diritto ad organizzarsi e mobilitarsi degli studenti." Sul posto la protesta è seguita dalle forze dell'ordine e digos.