Protesta opposizioni Consiglio Fvg, negata audizione su ovovia

TRIESTE, 27 MAG - "La Giunta Fedriga non vuole parlare di ovovia sotto elezioni. Lo dimostra la cancellazione dell'audizione prevista per mercoledì 29 maggio in sede di commissione consiliare". Lo denuncia l'opposizione in Consiglio regionale del Fvg che ha convocato una conferenza stampa sull'argomento davanti alla sede del Consiglio, alla quale sono intervenuti Francesco Russo (Pd), Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) e Giulia Massolino (Patto per l'Autonomia). "Avevamo chiesto un'audizione in commissione, che doveva svolgersi il 29 maggio, era già in calendario nei lavori del Consiglio ma è stata cancellata - ha riferito Massolino - e non è stata fissata una nuova data. Per noi è chiaro che la Giunta Fedriga non voglia parlare di ovovia sotto elezioni". Per Honsell "serviva un ragionamento approfondito, e poterne parlare. Il fatto che ci sia stato tolto lo spazio per il dibattito a mio parere è vergognoso". "Sanno che l'ovovia è un progetto incompatibile - ha detto Russo - siamo sicuri che quell'opera non si realizzerà mai. Stanno solo cercando di spostare più in là il momento della responsabilità. Ci sono milioni che non saranno spesi. E sarà un enorme fallimento per il centrodestra".