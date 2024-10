Protesta operatori Gesco a Napoli si sposta al Mann

NAPOLI, 14 OTT - Nuova protesta degli operatori sociali Gesco che da settimane manifestano contro il licenziamento di 300 addetti, conseguenza della decisione della Asl Napoli 1 di recedere dal contratto con la coop socio sanitaria. Oggi la protesta si è spostata al Mann, il Museo Archeologico, davanti alla cui sede sono stati esposti due grandi striscioni. Un gruppo di lavoratori, poi, dopo aver pagato il biglietto è entrato nelle sale del Museo ed ha esposto dal balcone sovrastante l'ingresso principale uno striscione. Gli operatori sociali manifestano con un sit in ma l'accesso dei visitatori al Museo non viene impedito. Nei giorni scorsi, per l'analoga protesta, Palazzo Reale a Napoli era stato chiuso ai turisti mentre in precedenza i manifestanti avevano decis l'occupazione del Maschio Angioino e dell'ufficio centrale delle Poste.