Protesta No Tav a Vicenza davanti a sede Iricav 2

VICENZA, 06 SET - Un gruppo di attiviste e attivisti "No Tav" hanno compiuto un'azione di protesta a Vicenza nella sede di Iricav 2, azienda che opera nella costruzione dell'alta velocità nel capoluogo berico. I dimostranti si sono mossi dal "Woods Climate Camp", iniziativa ecologista che si svolge in un accampamento alla periferia vicentina. Dal tetto dell'edificio sono stati calati alcuni striscioni con scritte come "Nel deserto del cemento siamo la natura che si difende".