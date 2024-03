Protesta agricoltori, a fuoco balle fieno sulla Nomentana a Roma

ROMA, 13 MAR - Si riaccende la protesta degli agricoltori a Roma. Date alle fiamme due grandi balle di fieno in via Nomentana, all'altezza del grande raccordo anulare, nei pressi del presidio allestito da tempo. La strada al momento è chiusa al traffico. Sul posto le forze dell'ordine. "La nostra protesta va avanti perché non abbiamo avuto risposte dal governo - spiega Salvatore Fais, uno dei portavoce del movimento 'Agricoltori italiani' - Stiamo bruciando rotoli di paglia e non abbiamo intenzione di liberare la strada se non arrivano segnali concreti".