Proposta Segre, l'intelligenza artificiale sia anti odio

ROMA, 16 OTT - L'intelligenza artificiale non perda di vista l'umanità e gli algoritmi siano 'istruiti' in modo da evitare forme di odio razzista, antisemita e ogni altra forma discriminatoria on line nel linguaggio e nelle azioni. A proporlo è la senatrice a vita Liliana Segre come integrazione dell'articolo 3 del disegno di legge sull'intelligenza artificiale, che è ora all'esame delle commissioni Ambiente e Affari sociali del Senato. La senatrice ha illustrato la sua proposta alla commissione da lei presieduta (contro i fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, che si è riunita oggi) sperando che sia condivisa e che tutti aggiungano la loro firma alla proposta di integrazione.